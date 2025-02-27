Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко видит хорошие перспективы для активизации сотрудничества с Доминиканской Республикой

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Доминиканской Республики Луиса Родольфо Абинадера Корону с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Приятно отметить, что сегодняшние успехи Доминиканской Республики в экономической и социальной сферах, а также значимые результаты ее развития в туристической отрасли по праву выводят страну в число лидеров среди государств Карибского бассейна», — говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что Минск высоко ценит конструктивные и уважительные отношения с Санто-Доминго. «Отмечаю хорошие перспективы для активизации сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли. Убежден, совместными усилиями мы найдем много возможностей для установления успешного и плодотворного партнерства на благо двух народов», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Президенту Доминиканской Республики крепкого здоровья и неисчерпаемой энергии, а гражданам этой страны — согласия и процветания.

Лукашенко Александр