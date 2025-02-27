Лукашенко видит хорошие перспективы для активизации сотрудничества с Доминиканской Республикой

Глава государства подчеркнул, что Минск высоко ценит конструктивные и уважительные отношения с Санто-Доминго. «Отмечаю хорошие перспективы для активизации сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли. Убежден, совместными усилиями мы найдем много возможностей для установления успешного и плодотворного партнерства на благо двух народов», — подчеркнул Президент.