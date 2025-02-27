Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финляндия выделит €660 млн на закупку оружия для Украины

Министерство обороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой будет выделено €660 млн на закупку вооружения у местных оборонных компаний. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Источник: AP 2024

Отмечается, что финские компании и их опыт будут играть ключевую роль в этой инициативе. Руководство Минобороны Финляндии разрабатывает программу помощи с осени прошлого года, активно сотрудничая с представителями бизнеса и промышленности, а также с международными партнёрами и Украиной.

23 февраля глава МИД Швеции Мальмер Стенергард написала в соцсети X, что королевство поставит Украине системы противовоздушной обороны на сумму примерно $113 млн.

18 февраля Швеция и Финляндия в срочном порядке созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Стенергард заявила о необходимости объединиться, чтобы поддержать Украину.