Финляндия выделит €660 млн на закупку оружия для Украины

Отмечается, что финские компании и их опыт будут играть ключевую роль в этой инициативе. Руководство Минобороны Финляндии разрабатывает программу помощи с осени прошлого года, активно сотрудничая с представителями бизнеса и промышленности, а также с международными партнёрами и Украиной.