В ДНР перехватили переговоры командиров ВСУ при отступлении под Красноармейском

Район Красноармейска в последние дни стал ареной ожесточенных боевых действий. По данным Минобороны от 26 февраля, артиллерийские подразделения группировки войск «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ на Красноармейском направлении. В ходе выполнения боевой задачи они уничтожили опорный пункт и пикап с личным составом, который находился на позициях во время ротации.