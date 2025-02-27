Волгоградский вуз попал в 16-й санкционный пакет ЕС

— Скажу честно, я горжусь тем, что «ВГ» доверили именно нам. Для меня и коллектива Академии — это особый проект. Сегодня в нем — наши самые передовые наработки, весь накопленный опыт, сотни, если не тысячи часов тяжелого труда. Не могу рассматривать эти санкции ника иначе, кроме как признание проделанной работы. Выражаю большую благодарность каждому, кто принял участие в подготовке и реализации программы «Время Героев», — сказал руководитель учреждения высшего образования.