Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

Была подчеркнута роль и личный вклад Президента Реджепа Эрдогана в становление современной Турции, повышение авторитета страны на глобальной арене, а также достижение нынешнего высочайшего уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся активные и плодотворные контакты и обмены на разных уровнях, нарастающая динамика практического взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.