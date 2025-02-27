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Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сердечно поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В телефонном разговоре глава республики пожелал лидеру Турции здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания братского турецкого народа.

Была подчеркнута роль и личный вклад Президента Реджепа Эрдогана в становление современной Турции, повышение авторитета страны на глобальной арене, а также достижение нынешнего высочайшего уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся активные и плодотворные контакты и обмены на разных уровнях, нарастающая динамика практического взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

говорится в сообщении

Стороны отметили важность продвижения совместных проектов кооперации в сферах инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других.

Особое внимание главы государств уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и предстоящих саммитов в рамках Организации тюркских государств.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

В завершение разговора лидеры двух стран поздравили друг друга в связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы месяца Рамазан, пожелав мира, благополучия и прогресса братским народам Узбекистана и Турции.

Шавкат Мирзиеев