Шавкат Мирзиёев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с днем рождения

В телефонном разговоре глава республики пожелал лидеру Турции здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной деятельности во имя устойчивого развития и процветания братского турецкого народа.
Была подчеркнута роль и личный вклад Президента Реджепа Эрдогана в становление современной Турции, повышение авторитета страны на глобальной арене, а также достижение нынешнего высочайшего уровня узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. С глубоким удовлетворением отмечены продолжающиеся активные и плодотворные контакты и обмены на разных уровнях, нарастающая динамика практического взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Стороны отметили важность продвижения совместных проектов кооперации в сферах инвестиций, инноваций, энергетики, инфраструктуры, здравоохранения, образования и других.
Особое внимание главы государств уделили подготовке повестки дня очередного заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня и предстоящих саммитов в рамках Организации тюркских государств.
Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
В завершение разговора лидеры двух стран поздравили друг друга в связи с наступлением священного для всей мусульманской уммы месяца Рамазан, пожелав мира, благополучия и прогресса братским народам Узбекистана и Турции.