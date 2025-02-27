Центр деловой активности появится в Волгоградской области

Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке востребованных рынком труда кадров. В новом Центре деловой активности студенты и школьники смогут познакомиться с самыми востребованными специальностями. Кроме того, здесь будут устраивать мероприятия для работодателей, встречи с потенциальными кандидатами на вакантные должности и рабочие места.