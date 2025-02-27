Центр деловой активности появится в Волгоградской области

Такое решение озвучили на на межведомственном рабочем совещании с участием представителей профильных комитетов администрации Волгоградской области, депутатов облдумы и работодателей.
На совещании в тeрриториальном центре занятости населения города Волжского рассмотрели вопросы привлечения кадров на предприятия реального сeктора экономики, а также повышения престижа рабочих профессий, новых подходов к организации профориентационной работы.
Одним из предложений стало создание Центра деловой активности. Планируется, что он будет работать по типу постоянно действующей ярмарки вакансий. В новом учреждении помогут трудоустроиться карьерные консультанты, представители образовательных организаций и работодатели.
«Проект по созданию Центра деловой активности — часть комплексной модернизации службы занятости населения, которая реализуется по новому нацпроекту “Кадры”. Основной упор в работе будущего центра — на профориентацию», — отметил глава комитета по труду и занятости населения Волгоградской области Дмитрий Локтионов.
В комитете добавили, что уже в текущем году все центры занятости населения продолжат работу как современные кадровые центры под брендом «Работа России». Преобразование позволит расширить перечень электронных услуг, сократит сроки обслуживания.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров поставил задачи по подготовке востребованных рынком труда кадров. В новом Центре деловой активности студенты и школьники смогут познакомиться с самыми востребованными специальностями. Кроме того, здесь будут устраивать мероприятия для работодателей, встречи с потенциальными кандидатами на вакантные должности и рабочие места.