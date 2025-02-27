ВСУ атаковали Россию 19 беспилотниками. Военная операция, день 1100-й

В ночь на 27 февраля над российскими регионами уничтожили 19 украинских беспилотников. Аппараты сбили над Орловской, Курской и Белгородской областями, а также над Крымом. В результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ погиб житель Белгородской области, еще один серьезно пострадал. Его доставили в больницу в Белгороде, медики оказывают ему помощь. «Газета.Ru» ведет хронику событий.