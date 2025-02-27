ВСУ атаковали Россию 19 беспилотниками. Военная операция, день 1100-й

08:21 Пострадавших в результате атаки БПЛА на Орловскую область нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.
«Массовая вражеская атака была отражена сегодня ночью — 12 БПЛА На местах происшествий ведутся оперативные мероприятия. Силы ПВО армии России работают надежно — спасибо вам за спокойное небо над Орловщиной!» — написал он.
08:18 Пожар на промышленном объекте произошел в Киеве, сообщила Госслужба Украины по ЧС. В ночь на четверг в украинской столице прогремели взрывы.
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08:10 Воздушную тревогу на всей территории Украины объявляли минувшей ночью. Сирены выключили около шести часов утра.
08:08 Житель Грайворона погиб в результате сброса взрывного устройства с дрона ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног.
«Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — уточнил глава региона.
08:03 ⚡️ Минувшей ночью средства ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников: 12 в Орловской области, по три в Курской и Белгородской областях, еще один — над территорией Республики Крым.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1100-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.