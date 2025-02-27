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По поручению Александра Скрябина в Ростове проводятся внеплановые проверки общественного транспорта

Исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Д. В. Симкову и Департаменту транспорта провести внеплановую проверку и разобраться в причинах отсутствия автобусов на линиях. В частности, в вечернее время, в том числе в мкр. Суворовский.

На прошедшей неделе были проведены 4 проверки, в ходе которых выявлено 11 нарушений условий муниципальных контрактов.

— Вчера в час пик, с 18 до 20, была проверена работа транспорта на остановочных пунктах ул. Д. Петрова и пер. Белоусова. Проведен мониторинг наполняемости салонов и интервалов движения автобусов на маршрутах №№ 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81 и техническое состояние подвижного состава. Только за эту проверку выявлено 15 нарушений: неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов, — отметил исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин.

Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся. По их итогам Департаментом транспорта будут разработаны решения и представлены общественности.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.