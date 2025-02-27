По поручению Александра Скрябина в Ростове проводятся внеплановые проверки общественного транспорта

На прошедшей неделе были проведены 4 проверки, в ходе которых выявлено 11 нарушений условий муниципальных контрактов.
— Вчера в час пик, с 18 до 20, была проверена работа транспорта на остановочных пунктах ул. Д. Петрова и пер. Белоусова. Проведен мониторинг наполняемости салонов и интервалов движения автобусов на маршрутах №№ 1, 1а, 10, 18, 18а, 27, 43, 81 и техническое состояние подвижного состава. Только за эту проверку выявлено 15 нарушений: неисправность систем отопления, информационных табло и автоинформаторов, — отметил исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин.
Контрольные рейды в отдаленных от центра районах города с участием руководителей транспортных предприятий продолжатся. По их итогам Департаментом транспорта будут разработаны решения и представлены общественности.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.