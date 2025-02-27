По поручению Александра Скрябина в Ростове проводятся внеплановые проверки общественного транспорта

Исполняющий обязанности главы Администрации Ростова Александр Скрябин поручил заместителю по транспорту и дорожному хозяйству Д. В. Симкову и Департаменту транспорта провести внеплановую проверку и разобраться в причинах отсутствия автобусов на линиях. В частности, в вечернее время, в том числе в мкр. Суворовский.