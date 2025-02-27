Миллиарды под контролем Дегтярева: экс-губернатор с ДВ усиливает влияние

Бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев получит контроль над еще одной структурой российского спорта. Это Российский спортивный фонд (РСФ), основной целью которого станет развитие детско-юношеского спорта.
Сейчас Дегтярев находится во главе Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета России (ОКР). Новая структура будет достаточно самостоятельная в финансовом плане. Она будет пополняться за счет перераспределения денежных поступлений от букмекеров.
По данным «Коммерсанта», речь идет о суммах в несколько десятков миллиардов рублей в год. Теперь эти деньги будут передаваться не федерациям, а РСФ.
Отметим также, что новый губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сменивший на посту Дегтярева, не раз публично и резко критиковал его наследие.
В частности, большие проблемы наблюдаются в медицинской сфере — край не обеспечен оборудованием и нормальной работой электронных очередей. Кроме того, есть нерешенные вопросы в социальной сфере и ЖКХ.