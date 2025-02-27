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Вениамин Кондратьев рассказал о старте региональной кадровой программы «Герои Кубани»

В Краснодарском крае с 28 февраля стартует региональная кадровая программа «Герои Кубани». В ней смогут принять участие военнослужащие, прошедшие СВО. О начале программы рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Источник: администрация Краснодара

«Этот проект мы запускаем, чтобы в первую очередь усилить кадровый потенциал Кубани. Уверен, он поможет нашим защитникам, участникам и ветеранам СВО, реализовать свой потенциал в мирной жизни», — отметил глава региона.

Программа рассчитана до конца июня. Сначала желающие должны будут зарегистрироваться на сайте «герои-кубани.рф», затем пройти онлайн-собеседование, а потом — собеседование в очном формате. Летом начнутся запланированные по программе мероприятия.

Аналогичный проект, только с названием «Герои Дона», стартовал 26 февраля в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что на выпускников программы возлагают большие надежды, так как в органах власти и бюджетных учреждениях региона не хватает специалистов.

В Ростовской области обучение будет проходить на базе академии РАНХиГС. Начнется оно в сентябре. Участники программы пройдут стажировки и работу с наставниками.

Рассматривать заявки от кандидатов будет общественный совет во главе с Юрием Слюсарем. Подать заявки можно будет с 24 марта по 18 апреля.