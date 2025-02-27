Вениамин Кондратьев рассказал о старте региональной кадровой программы «Герои Кубани»

Аналогичный проект, только с названием «Герои Дона», стартовал 26 февраля в Ростовской области. Врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что на выпускников программы возлагают большие надежды, так как в органах власти и бюджетных учреждениях региона не хватает специалистов.