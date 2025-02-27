Главные новости 27 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 февраля 2025 года.
Трамп одобрил войска из Европы на Украине и отказал Киеву в приеме в НАТО
Белый дом продолжит финансировать только 10% контрактов USAID
Команда президента США Дональда Трампа планирует закрыть финансирование более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, действующих за рубежом. В Белом доме намерены прекратить иностранную помощь на сумму около $60 миллиардов.
В США могут назвать штат, аэропорт и день в честь Дональда Трампа
С предложением присвоить имя американского лидера Дональда Трампа аэропорту Даллес рядом с Вашингтоном, а день рождения президента — 14 июля — назвать Днем Трампа, выступили конгрессмены-республиканцы. Представитель штата Техас в Конгрессе озвучил идею переименовать один из штатов в «Штат Трампа».
Израиль освободил палестинцев, ХАМАС приостановило выпуск заложников
Ракета Илона Маска запустила посадочный модуль на Луну
Во Флориде состоялся успешный запуск посадочного аппарата Nova-C к Луне с помощью ракеты Falcon 9 SpaceX компании миллиардера Илона Маска. Посадка аппарата запланирована в районе Южного полюса спутника Земли 6 марта. Посадочный модуль проведет ряд исследований на Луне и запустит станцию сотовой связи.