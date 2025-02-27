Главные новости 27 февраля 2025 года

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Франции и Великобритании об отправке своих войск в качестве миротворческого контингента на Украину, но без гарантий безопасности со стороны Пентагона. Также он заявил, что Украину не примут в состав Североатлантического альянса.