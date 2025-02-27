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Главные новости 27 февраля 2025 года

Последние новости за сегодня — 27 февраля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 27 февраля 2025 года.

Трамп одобрил войска из Европы на Украине и отказал Киеву в приеме в НАТО

Президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Франции и Великобритании об отправке своих войск в качестве миротворческого контингента на Украину, но без гарантий безопасности со стороны Пентагона. Также он заявил, что Украину не примут в состав Североатлантического альянса.

Белый дом продолжит финансировать только 10% контрактов USAID

Команда президента США Дональда Трампа планирует закрыть финансирование более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) и Госдепартамента, действующих за рубежом. В Белом доме намерены прекратить иностранную помощь на сумму около $60 миллиардов.

В США могут назвать штат, аэропорт и день в честь Дональда Трампа

С предложением присвоить имя американского лидера Дональда Трампа аэропорту Даллес рядом с Вашингтоном, а день рождения президента — 14 июля — назвать Днем Трампа, выступили конгрессмены-республиканцы. Представитель штата Техас в Конгрессе озвучил идею переименовать один из штатов в «Штат Трампа».

Израиль освободил палестинцев, ХАМАС приостановило выпуск заложников

Израильские власти выпустили 42 палестинских заключенных в рамках договоренностей о перемирии в секторе Газа. Представители ХАМАС в ответ заявили, что освободят заложников из Израиля только в случае, если еврейское государство будет соблюдать соглашение о прекращении огня.

Ракета Илона Маска запустила посадочный модуль на Луну

Во Флориде состоялся успешный запуск посадочного аппарата Nova-C к Луне с помощью ракеты Falcon 9 SpaceX компании миллиардера Илона Маска. Посадка аппарата запланирована в районе Южного полюса спутника Земли 6 марта. Посадочный модуль проведет ряд исследований на Луне и запустит станцию сотовой связи.