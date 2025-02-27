Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в марте

С 1 марта также вступит в силу закон, который позволяет педагогам вузов и учреждений среднего профессионального образования подготавливать документацию только по конкретному списку. На таких педагогов не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании, в том числе связанную с подготовкой других документов. «Ранее вступили в силу аналогичные нормы, касающиеся учителей школ. Изменения позволят разгрузить педагогов и повысить качество обучения», — указывается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина.