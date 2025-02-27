Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в марте

«Защита здоровья детей — приоритет Государственной думы. В этой связи принят ряд решений, ограждающих их от потребления опасной продукции, которая может привести к серьезным заболеваниям. Речь идет о запрете продажи несовершеннолетним энергетиков и газосодержащих товаров», — отметил Володин в своем Telegram-канале.
Новые нормы вступят в силу с 1 марта. Детям будет запрещено продавать безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики. Субъекты РФ смогут устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Закон также запрещает продавать детям потенциально опасные газосодержащие товары. Речь идет, например, о баллончиках для заправки зажигалок, которые дети могут использовать для токсикомании.
Кроме того, отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина, с 1 марта граждане РФ смогут использовать маткапитал на строительство частных домов по эскроу-счетам. «Это специальные счета в банке, на которых размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства», — отмечается в сообщении.
С 1 марта также вступит в силу закон, который позволяет педагогам вузов и учреждений среднего профессионального образования подготавливать документацию только по конкретному списку. На таких педагогов не смогут возложить работу, не предусмотренную законом об образовании, в том числе связанную с подготовкой других документов. «Ранее вступили в силу аналогичные нормы, касающиеся учителей школ. Изменения позволят разгрузить педагогов и повысить качество обучения», — указывается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина.
О других нововведениях
Кроме того, с марта будет расширен перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. «Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий. Появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей. Резервные системы теплоснабжения станут обязательными, что позволит в случае аварии оперативно переподключаться к другой системе», — отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина.
Помимо этого, с 1 марта в договоры о комплексном развитии территории (КРТ) будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. В решение о КРТ также войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.
Володин также сообщил, что с 1 марта вступит в силу закон о возможности гражданам РФ установить самозапрет на оформление кредитов. Кроме того, напомнил председатель Госдумы, с марта все выплаты иноагентам должны будут зачисляться только на специальный рублевый, воспользоваться этими средствами можно будет только в случае снятия статуса иноагента.