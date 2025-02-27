Лукашенко сказал об успехах Доминиканы, включая туризм

Президент акцентировал внимание на том, что Беларусь высоко ценит конструктивные, а также уважительные отношения в Доминиканой. Он заметил, что есть хорошие перспективы, связанные с активизацией сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли.