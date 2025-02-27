Лукашенко сказал об успехах Доминиканы, включая туризм

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Доминиканы Луиса Родольфо Абинадера Корону с Днем Независимости и сказал об успехах страны, включая туризм. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении заметил, что приятно отметить: успехи Доминиканской Республики в экономической, социальной сферах, значимые результаты развития в туристической отрасли по праву выводят ее в число лидеров среди стран Карибского бассейна.
Президент акцентировал внимание на том, что Беларусь высоко ценит конструктивные, а также уважительные отношения в Доминиканой. Он заметил, что есть хорошие перспективы, связанные с активизацией сотрудничества, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, в целях увеличения торговли.
Александр Лукашенко убежден, что совместными усилиями удастся найти большое число возможностей для установления успешного и плодотворного партнерства на благо народов двух стран.
Ранее глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что не очень любит слышать от чиновников президент Беларуси Александр Лукашенко.
Тем временем глава государства Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».
Кроме того, «Белгоспищепром» сказал о цене на шоколад после резкого подорожания какао-бобов.