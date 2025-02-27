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Глава Башкирии наградил ветеранов медалью к 80-летию Победы

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил ветеранам-фронтовикам юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Торжественная церемония прошла сегодня на заседании Совета Уфы.

Источник: Башинформ

Награду из рук руководителя республики получили Сафуан Басыров, который в 2025 году отметит 100-летний юбилей, Родин Лобанов, также встречающий круглую дату, и Геннадий Филинов.

Всего же юбилейной медали к годовщине Победы в столице удостоены 1487 ветеранов Великой Отечественной войны.

Напомним, высокую награду учредил президент России Владимир Путин. Медаль вручают военнослужащим и вольнонаемникам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, гражданам иностранных государств, сражавшимся в составе воинских формирований Вооруженных сил СССР.