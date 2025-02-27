Глава Башкирии наградил ветеранов медалью к 80-летию Победы

Награду из рук руководителя республики получили Сафуан Басыров, который в 2025 году отметит 100-летний юбилей, Родин Лобанов, также встречающий круглую дату, и Геннадий Филинов.
Всего же юбилейной медали к годовщине Победы в столице удостоены 1487 ветеранов Великой Отечественной войны.
Напомним, высокую награду учредил президент России Владимир Путин. Медаль вручают военнослужащим и вольнонаемникам, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, гражданам иностранных государств, сражавшимся в составе воинских формирований Вооруженных сил СССР.