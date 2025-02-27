Politico: в ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон пустой тратой времени

Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме 26 февраля заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности. По его мнению, этим должна заниматься Европа. Газета Financial Times ранее сообщила, что Макрон в ходе визита в Вашингтон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта.