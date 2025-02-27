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Politico: в ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон пустой тратой времени

По информации издания, президент Франции заявил, что Дональд Трамп не дал четких обещаний, касающихся поддержки Украины.

Источник: AP 2024

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Поездка президента Франции Эмманюэля Макрона в Вашингтон с целью заручиться гарантиями безопасности для Украины у американского лидера Дональда Трампа стала пустой тратой времени. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на дипломатов.

«[Макрон] заявил, что Трамп не дал никаких четких обещаний, касающихся поддержки. Так что стратегическая неоднозначность в этом вопросе действительно сохраняется», — рассказал газете европейский дипломат. Собеседник издания подчеркнул, что поездка Макрона стала «пустой тратой времени».

Трамп на первом заседании своего кабинета в Белом доме 26 февраля заявил, что администрация Соединенных Штатов не намерена предлагать украинским властям какие-то новые гарантии безопасности. По его мнению, этим должна заниматься Европа. Газета Financial Times ранее сообщила, что Макрон в ходе визита в Вашингтон не смог убедить Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта.