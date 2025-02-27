Володин перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта

Также вступают в силу нормы, ужесточающие контроль за доходами иностранных агентов. Теперь они обязаны зачислять средства от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности на специальные рублевые счета. Использовать эти деньги можно будет только после снятия статуса иноагента.