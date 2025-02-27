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В Кремле назвали условие разблокировки Facebook и Instagram

Запрет соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) не связан с доверием в отношениях Москвы и Вашингтона, они должны соблюдать российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

Он отметил, что такое же требование касается сервиса YouTube.

Песков допустил, что Meta и другие иностранные компании могут вернуться в Россию, если будут соблюдать законодательство страны.

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