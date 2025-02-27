В Европе обсуждают создание общеевропейского оборонного фонда

Одно из предложений — создать банк перевооружения. Он должен быть создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития. Банк перевооружения мог бы предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе, причем как частному сектору, так и правительствам. Газета отмечает, что Польша, которая в настоящее время председательствует в ЕС, поддержала это предложение.