В Европе обсуждают создание общеевропейского оборонного фонда

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Европейские страны обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны с участием Великобритании. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.
По ее информации, главы Минфинов стран Европы, собравшиеся в ЮАР, обсуждают создание банка перевооружения или общего фонда с участием Великобритании. «События развиваются стремительно», — приводит газета слова одного из чиновников.
Одно из предложений — создать банк перевооружения. Он должен быть создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития. Банк перевооружения мог бы предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе, причем как частному сектору, так и правительствам. Газета отмечает, что Польша, которая в настоящее время председательствует в ЕС, поддержала это предложение.
FT пишет, что также обсуждается создание общего фонда с участием Великобритании и ЕС. По словам аналитиков, ограниченный масштаб такого фонда может позволить создать его быстрее, чем банк. Это проще с административной точки зрения.
Стремление Европы увеличить оборонный бюджет происходит в то время, когда правительства пытаются сократить государственный дефицит и долг, отмечает издание.