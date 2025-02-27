Рубио заявил о планах США ослабить связи между Россией и Китаем

«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами. Я также не думаю, что то, что Китай и Россия наступают друг другу на пятки, хорошо для глобальной стабильности, потому что они обе являются ядерными державами», — сказал Рубио.