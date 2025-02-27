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Рубио заявил о планах США ослабить связи между Россией и Китаем

Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон хочет ослабить связи между Россией и Китаем, поскольку их укрепление может быть невыгодно США.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Bloomberg.

«Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью разорвать их отношения с китайцами. Я также не думаю, что то, что Китай и Россия наступают друг другу на пятки, хорошо для глобальной стабильности, потому что они обе являются ядерными державами», — сказал Рубио.

Он предупредил, что более тесные связи между Китаем и Россией создадут проблему для США, если Москва станет «постоянным младшим товарищем» Пекина.

«Мы можем оказаться в ситуации, когда, хочет ли Россия улучшить свои отношения с США или нет, они не смогут этого сделать, потому что они стали полностью зависимы от китайцев», — указал госсекретарь США.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. По словам Си Цзиньпина, это подтверждают как исторические факты, так и обстановка в реальном времени.