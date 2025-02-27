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Делегация РФ прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

СТАМБУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Российская делегация прибыла в резиденцию генконсула США в Стамбуле, где пройдет встреча двух стран по работе посольств, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Около резиденции в настоящий момент собрались несколько десятков журналистов. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате. Составы делегаций не раскрывались. Как отмечал ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, «дипломаты высокого уровня, эксперты встретятся и рассмотрят системные проблемы».

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