Два заместителя министра цифрового развития Дона уволились в один день

Уход произошёл на фоне интереса силовиков к работе министерства — ранее стало известно о проведении в ведомстве следственных действий. Чиновников обвинили в «распиле» 60 млн рублей на российском программном обеспечении. В Управлении ФСБ России по Ростовской области считают, что стоимость закупки была завышена в четыре раза.