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Два заместителя министра цифрового развития Дона уволились в один день

Изменения произошли на фоне уголовного дела о «распиле» 60 млн рублей на российском ПО.

Сразу два заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области были уволены 26 февраля. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, у Кирилла Дьячкина и Сергея Бондаренко истёк срок служебного контракта.

Уход произошёл на фоне интереса силовиков к работе министерства — ранее стало известно о проведении в ведомстве следственных действий. Чиновников обвинили в «распиле» 60 млн рублей на российском программном обеспечении. В Управлении ФСБ России по Ростовской области считают, что стоимость закупки была завышена в четыре раза.