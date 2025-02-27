Мэр Сочи Прошунин принял участие в открытии выставки «ЮгБилд»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев открыл в Краснодаре крупнейшую выставку строительных технологий «ЮгБилд». В 2025 году свою продукцию на ней представили около 300 компаний, включая 80 предприятий региона.
Мэр Сочи Андрей Прошунин возглавил делегацию города на выставке. По его словам, участие в «ЮгБилде» крайне важно для Сочи, где активно ведется социальное строительство. Город стремится следовать последним тенденциям в строительной отрасли, отдавая предпочтение отечественным технологиям и экологичным материалам при проектировании и возведении объектов образования, спорта, культуры, здравоохранения, социального жилья и благоустройстве.
В рамках XXIII Международного фестиваля «Дни архитектуры» Сочи представил на смотр-конкурс два крупных проекта по созданию комфортной городской среды: Краснополянский терренкур и проект реконструкции парка «Ривьера».