Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму назначили министра топлива и энергетики

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев — РИА Новости Крым. Министром топлива и энергетики Крыма назначен Владимир Воронкин, который с октября прошлого года исполнял обязанности руководителя данного ведомства. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Источник: Reuters

«Назначить Воронкина Владимира Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.

Владимир Воронкин родился в 1980 году в Тобольске. С 2017 года работал на различных должностях в минтопэнерго Крыма. В ноябре 2022 года назначен заместителем министра топлива и энергетики республики, в мае 2024-го стал первым заместителем министра.

В октябре 2024 года Аксенов возложил на Воронкина временное исполнение обязанностей руководителя ведомства.