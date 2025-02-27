В Крыму назначили министра топлива и энергетики

«Назначить Воронкина Владимира Геннадьевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, — министра топлива и энергетики Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым», — говорится в документе.
Владимир Воронкин родился в 1980 году в Тобольске. С 2017 года работал на различных должностях в минтопэнерго Крыма. В ноябре 2022 года назначен заместителем министра топлива и энергетики республики, в мае 2024-го стал первым заместителем министра.
В октябре 2024 года Аксенов возложил на Воронкина временное исполнение обязанностей руководителя ведомства.