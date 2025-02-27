Лукашенко дал интервью американскому блогеру, представителю новых медиа Марио Науфалу

Как признается Марио Науфал, он считает себя максимально объективным человеком, который видит своей миссией выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. При этом он выступает за то, чтобы США и Россия стали настоящими союзниками. Что касается интервью с Александром Лукашенко, то блогер рассчитывает на глубокий и серьезный разговор. -0-