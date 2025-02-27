Лукашенко дал интервью американскому блогеру, представителю новых медиа Марио Науфалу

(Обновлено 16:06).
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля дал интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
В последнее время в пресс-службу главы государства поступает много обращений от новых западных медиа с просьбой провести интервью с Александром Лукашенко. Это говорит о том, что на Западе есть большой запрос на мнение Президента Беларуси касательно международной повестки дня и развития ситуации в регионе.
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Марио Науфал — американский криптопредприниматель и блогер, автор проекта «Круглый стол» на платформе X. Он родился в Ливане, имеет австралийское гражданство и вид на жительство в ОАЭ. В ряде СМИ его называют протеже Илона Маска, которому поручено формирование так называемых новых медиа социальных сетей. Его прямые трансляции и многочисленные посты охватывают широкий спектр тем — от последних новостей до тенденций криптовалют.
Проект «Круглый стол» — это видеоинтервью с политическими и общественными деятелями. Количество их просмотров варьируется от 200 тыс. до 34 млн. Гостями шоу стали премьер-министр Словакии Роберт Фицо, бывшая Президент Венгрии Каталин Новак, экс-Президент Бразилии Жаир Болсонару, бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, член правящей семьи Саудовской Аравии, миллиардер Аль-Валид ибн Талал Аль Сауд, предприниматель Илон Маск, американские бизнесмены и конгрессмены.
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Марио Науфал принял активное участие в запуске нового шоу на платформе X «69 минут». Это проект Илона Маска, который был создан в противовес «телевизионному мейнстриму», а именно — общественно-политическому телешоу телеканала CBS «60 минут».
Как признается Марио Науфал, он считает себя максимально объективным человеком, который видит своей миссией выстраивание мостов между Западом и Востоком с помощью новых медиа. При этом он выступает за то, чтобы США и Россия стали настоящими союзниками. Что касается интервью с Александром Лукашенко, то блогер рассчитывает на глубокий и серьезный разговор. -0-