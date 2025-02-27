Агентство миграционной политики Приморья возглавил таможенник из Приамурья

Созданное в Приморье агентство миграционной политики возглавил бывший начальник Благовещенской таможни Михаил Сорокин. Новое ведомство будет заниматься оценкой потребностей региона в иностранных трудовых ресурсах и их привлечением, сообщает ИА PrimaMedia.
Официальных заявлений о назначении главы агентства от правительства края не поступало. Но на странице ведомства появилась соответствующая информация.
Руководителем агентства стал Михаил Сорокин. По долгу службы он хорошо знаком с приморским губернатором Олегом Кожемяко. В частности, он долгое время работал в таможенных органах Приамурья и руководил Благовещенской таможней непосредственно в период, когда Кожемяко возглавлял Амурскую область.
По наполнению официальных страниц агентства очевидно, что формирование структуры еще продолжается.
Губернатор Олег Кожемяко в октябре прошлого года поручил создать в правительстве края отдельное агентство по миграционной политике.
Задача новой структуры — формировать краевую миграционную политику и определять приоритетные направления ее развития, в том числе потребность в квалифицированной иностранной рабочей силе в различных отраслях экономики с учетом интересов регионального рынка труда.
В частности, ведомство будет вести мониторинг использования иностранной рабочей силы, взаимодействовать с органами власти, правоохранительными органами и общественными организациями, а также иностранными гражданами, желающими развивать экономические и культурные связи.
«Оно будет заниматься привлечением иностранной рабочей силы. Прежде чем привлечь на стройку, в сельское хозяйство или другую отрасль иностранную рабочую силу, будет проходить большая подготовительная работа. Эта работа будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого специалисты будут привлекаться к работе», — объясняла механизм работы структуры глава правительства региона Вера Щербина.
Михаил Сорокин родился в 1961 году в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Имеет два высших образования. Окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт и Хабаровский государственный технический университет по специальности «экономист». Служил в рядах Советской Армии по призыву.
В 1993 году Михаил Сорокин поступил на службу в Амурскую таможню, где он прошёл путь от инспектора до первого заместителя начальника таможни по таможенному оформлению и таможенному контролю.
С ноября 2010 года по сентябрь 2020 года Михаил Владимирович возглавлял Благовещенскую таможню.
Приказом Федеральной таможенной службы от 28 сентября 2020 года назначен первым заместителем начальника Хабаровской таможни.
За службу в таможенных органах Михаил Владимирович награждён юбилейным нагрудным знаком «10 лет ГТК России», медалями «За службу в таможенных органах» III, II, I степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалью «Дмитрий Бибиков», нагрудным знаком «Ветеран таможенной службы», государственной наградной — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.