Агентство миграционной политики Приморья возглавил таможенник из Приамурья

«Оно будет заниматься привлечением иностранной рабочей силы. Прежде чем привлечь на стройку, в сельское хозяйство или другую отрасль иностранную рабочую силу, будет проходить большая подготовительная работа. Эта работа будет начинаться непосредственно в тех странах, откуда планируется привлечь иностранную рабочую силу. Мы будем проводить там учебу, рассказывать об особенностях Приморского края, знакомить с основами российского законодательства. Потом будет проводиться учеба уже у нас, в регионе. И только после этого специалисты будут привлекаться к работе», — объясняла механизм работы структуры глава правительства региона Вера Щербина.