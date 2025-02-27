В Красноярском крае принят закон о запрете «склонения» женщин к аборту

К числу способов склонения не относятся медицинские показания. Дела о нарушении запрета мировые судьи смогут рассматривать только по заявлению самой женщины. Ко второму чтению в законопроект были внесены правки, согласно которым информирование женщины со стороны социальных или медицинских работников о наличии медицинских показаний на прерывание беременности не является склонением к прерыванию беременности.