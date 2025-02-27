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Глава Башкирии вручил в Уфе госнаграды республики

Глава Башкирии Радий Хабиров на очередном заседании Совета Уфы вручил государственные награды республики.

Источник: Башинформ

Так, первый заместитель мэра города Сергей Кожевников был удостоен ордена Салавата Юлаева, главный специалист отдела новых технологий добычи нефти и газа управления скважинных технологий «РН-БашНИПИнефть» Камил Уразаков награжден медалью «За трудовую доблесть», почетные грамоты РБ получили главный бухгалтер объединения детских клубов «Апельсин» Светлана Исламова и директор центра воспитания молодежи Александр Шапошников.

Руководитель администрации Советского района города Айдар Базгудинов стал заслуженным работником ЖКХ РБ, начальник кафедры административно-правовых дисциплин Уфимского юридического института МВД России Екатерина Пономарева — заслуженным юристом РБ, директор школы № 104 имени М. Шаймуратова Елена Павлова — заслуженным работником образования РБ.

Благодарностями республики поощрены начальник отдела культуры и молодежной политики Советского района Нелли Давлетова, разработчик БПЛА Джамал Садиков, замгендиректора НПО «Оргнефтегаз» Сергей Смольников и замдиректора по правовым вопросам МУП САХ по уборке города Рамиль Хакимов.