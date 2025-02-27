Глава Башкирии вручил в Уфе госнаграды республики

Так, первый заместитель мэра города Сергей Кожевников был удостоен ордена Салавата Юлаева, главный специалист отдела новых технологий добычи нефти и газа управления скважинных технологий «РН-БашНИПИнефть» Камил Уразаков награжден медалью «За трудовую доблесть», почетные грамоты РБ получили главный бухгалтер объединения детских клубов «Апельсин» Светлана Исламова и директор центра воспитания молодежи Александр Шапошников.