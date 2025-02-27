Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем». Лукашенко даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару

Лукашенко даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, в четверг, даст интервью американскому бизнесмену, который беседовал с американским миллиордером Илоном Маском, премьер-министром Словакии Роберт Фицо, президентом Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Первый идет на экс (Х)перимент. Александр Лукашенко даст интервью для подкаста, премьера которого произойдет в Х (ранее Twitter)», — сказано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что интервьюером окажется бизнесмен, эксперт в области финансов, крипторынка, искусственного интеллекта, ведущий крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфал. Отмечается, что гостями шоу были Илон Маск, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Венгрии Каталина Новак. Также среди гостей называются премьер-министр Пакистана Имран Хан, журналист Такер Карлсон, американские предприниматели: Марк Андрессен, Билл Акман, Марк Кьюбан.

«#Трамп, #Путин, #Украина или #Биткоин, который упал на 11 пунктов. О чем будут говорить? Пул узнал, что тем будет 10», — уточнили в телеграм-канале.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признал эффект от активности Трампа: «Надо отдать должное».

Тем временем Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов.

Кстати, депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси: вложения в капремонт нецелесообразны, новые ЖК нацелят эффективную застройку сформированных микрорайонов.