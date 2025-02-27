«Премьера состоится в Х (ранее Twitter), будет 10 тем». Лукашенко даст интервью бизнесмену, который беседовал с Маском, Фицо и Болсанару

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 февраля, в четверг, даст интервью американскому бизнесмену, который беседовал с американским миллиордером Илоном Маском, премьер-министром Словакии Роберт Фицо, президентом Бразилии Жаир Болсонару. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Первый идет на экс (Х)перимент. Александр Лукашенко даст интервью для подкаста, премьера которого произойдет в Х (ранее Twitter)», — сказано в сообщении.
В телеграм-канале уточнили, что интервьюером окажется бизнесмен, эксперт в области финансов, крипторынка, искусственного интеллекта, ведущий крупнейшего шоу в соцсети Х Марио Науфал. Отмечается, что гостями шоу были Илон Маск, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Венгрии Каталина Новак. Также среди гостей называются премьер-министр Пакистана Имран Хан, журналист Такер Карлсон, американские предприниматели: Марк Андрессен, Билл Акман, Марк Кьюбан.
«#Трамп, #Путин, #Украина или #Биткоин, который упал на 11 пунктов. О чем будут говорить? Пул узнал, что тем будет 10», — уточнили в телеграм-канале.
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