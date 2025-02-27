Захарова прокомментировала заявление Шалленберга про рычаги влияния на Россию

Шалленберг не первый европейский лидер, который высказывался о присутствии Европы за столом переговоров. Так, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к процессу урегулирования «необходимо обязательно привлечь Украину, а также Европу», так как речь идет о фундаментальных вопросах, которые касаются безопасности и мира в ЕС.