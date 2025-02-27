«Ни одного случая телефонного мошенничества»: глава краевого ГУФСИН подвел итоги 2024 года

В Красноярском крае отмечается снижение числа заключенных. Об этом в ходе заседания сессии Законодательного собрания рассказал глава регионального ГУФСИН Антон Ефаркин.
В состав краевой системы исполнения наказаний входят 23 учреждения, где заключенные отбывают назначенные сроки лишения свободы, а также 36 филиалов уголовно-исполнительной инспекции, исправительный центр и 10 участков, функционирующих как исправительный центр. Большая часть заключенных получили приговор за тяжкие и особо тяжкие преступления, и 82% из них — жители Красноярского края. Впрочем, число преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 8,6%, и в настоящее время каждый девятый осужденный — иностранец.
По словам Антона Ефаркина, почти все заключенные трудоустроены, и за прошлый год средний размер зарплаты вырос на 30% и составил 15,3 тысячи рублей. Из общей суммы налогов в 2,6 млрд рублей около половины средств ГУФСИН направил в бюджет Красноярского края. Основными видами деятельности осужденных являются металлообработка, изготовление одежды и обуви, сельское хозяйство, а также деревообработка и лесозаготовка. Например, в прошлом году учреждения ГУФСИН заготовили 555,4 тысяч кубометров древесины, а Красноярский край успешно реализовал 83% от общего объема продаж леса через Санкт-Петербургскую Международную Товарно-сырьевую Биржу. В целом производственные мощности лесозаготовительных учреждений ГУФСИН позволяют ежегодно производить более 100 тысяч кубометров обрезного пиломатериала.
Стоит отметить, что красноярские осужденные работают на четырех лесозаготовительных учреждениях, а для заготовки древесины ГУФСИН предоставлены лесные участки общей площадью 712 тысяч гектаров на территории Красноярского края и Иркутской области. Вывоз продукции осуществляется как с помощью автотранспорта и железной дороги, так и путем сплавов по рекам.
В распоряжении управления 23,5 тысяч кв. метров свободных производственных площадей, 14 тысяч из которых располагаются в Красноярске и его пригородах. Антон Ефаркин подчеркнул, что данные площадки вполне могут быть использованы для реализации краевых программ и нацпроектов:
«Хотелось бы обратиться к представителям бизнеса: мы готовы к сотрудничеству по подготовке рабочих кадров из числа осужденных, соответствующих требованиям рынка труда, но для этого нужна модернизация имеющегося учебного оборудования. Вы можете участвовать в приеме зачетов и экзаменов у будущих работников ваших предприятий».
В прошлом году учреждения ГУФСИН края заключили 152 государственных контракта в интересах муниципальных предприятий, учреждений и органов исполнительной власти на общую сумму более 311 млн. рублей.
Поднимая тему обстановки внутри исправительных учреждений региона, глава ГУФСИН рассказал, что в поведении осужденных отмечается положительная динамика. В прошлом году обошлось без убийств и беспорядков и, самое главное, впервые за всю историю не было зарегистрировано ни одного факта телефонного мошенничества. Поддержанию порядка во многом поспособствовала установка 10,1 тысяч камер видеонаблюдения и 2,5 тысяч портативных видеорегистраторов.
Что касается образования, то за счет работы 4 профессиональных учреждений и 9 филиалов у осужденных есть возможность освоить 70 профессий. В пенитенциарной системе региона оборудованы около 200 тренажерных залов и спортплощадок, а книжный фонд библиотек насчитывает более 220 тысяч книг. Также в учреждениях ГУФСИН 88 культовых объектов, в том числе и 23 храма.
В рамках реализации федерального закона о пробации, который вступил в силу с прошлого года, ГУФСИН заключил соглашения с краевыми министерствами — таким образом, у заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность получить юридическую помощь, восстановить документы и трудоустроиться. В 2024 году за помощью обратились 287 человек. Еще около 1 тысячи человек нашли работу на краевых предприятиях, что стало возможным благодаря сотрудничеству с агентством труда и занятости населения. Кроме того, с 1 января 2025 года на едином портале государственных и муниципальных услуг создан специальный сервис для подачи заявления об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.
«Хотелось бы выразить отдельную благодарность губернатору Красноярского края, Правительству Красноярского края и руководству Министерства сельского хозяйства и торговли края, а также аграрному комитету Законодательного Собрания за поддержку сельскохозяйственного комплекса наших учреждений. Это позволило существенно модернизировать материально-техническую базу. В 2024 году в виде господдержки нам выделили 8 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 45,1 млн рублей, что позволило произвести сельхозпродукции на общую сумму 186,3 млн. рублей. Мы на 100% обеспечили осужденных основными продуктами питания — картофелем, овощами, мясомолочной продукцией», — подытожил свой доклад Антон Ефаркин.
В свою очередь, спикер краевого парламента Алексей Додатко сообщил, что в Заксобрании уже отметили направления, которые необходимо развивать и дальше:
«Для себя мы отметили несколько перспективных направлений, социальных мер. Предлагаем наше взаимодействие не ограничивать вот такими ежегодными встречами, а вместе подумать, что из прозвучавшего сегодня взять в работу».