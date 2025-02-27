«Ни одного случая телефонного мошенничества»: глава краевого ГУФСИН подвел итоги 2024 года

В рамках реализации федерального закона о пробации, который вступил в силу с прошлого года, ГУФСИН заключил соглашения с краевыми министерствами — таким образом, у заключенных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, есть возможность получить юридическую помощь, восстановить документы и трудоустроиться. В 2024 году за помощью обратились 287 человек. Еще около 1 тысячи человек нашли работу на краевых предприятиях, что стало возможным благодаря сотрудничеству с агентством труда и занятости населения. Кроме того, с 1 января 2025 года на едином портале государственных и муниципальных услуг создан специальный сервис для подачи заявления об оказании содействия в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации.