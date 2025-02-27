Мэр Березовского раскритиковал думу за отказ переизбирать его на новый срок

Отмечалось, что на решение думы мог повлиять депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, контролирует большинство депутатов местной думы. По словам собеседника, руководство области ведет с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым. «Я пришел с предложением, как можно получить поддержку депутатов и убедить их проголосовать за него, однако он абсолютно не стал слушать мои аргументы. Человек самостоятелен в своем выборе, если не хочет идти на компромисс, я не могу его переубедить, он же глава», — сказал Вячеслав Брозовский.