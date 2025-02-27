Беларусь и Брянская область намерены развивать электронную биржевую торговлю

По данным БУТБ, в 2024 году сумма сделок участников биржевых торгов из Брянской области достигла $14,5 млн, что в 2,5 раза больше показателя 2023-го. Через биржу в регион поставлялись белорусские пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло, мясопродукты, торфобрикеты и газосиликатные блоки, в то время как в Беларусь импортировались маслосемена рапса, рожь, пшеница, овес, ячмень, а также запчасти и комплектующие для машин и техники. По состоянию на 26 февраля 2025 года на БУТБ были аккредитованы 157 брянских компаний, треть из которых пришла на биржу в течение последних двух лет.