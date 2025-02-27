Беларусь и Брянская область намерены развивать электронную биржевую торговлю

Соглашение официально закрепляет намерение сторон консолидировать усилия и совместно развивать электронную биржевую торговлю между Беларусью и Брянской областью. Это, в частности, предполагает тесное взаимодействие по таким направлениям, как привлечение на БУТБ новых участников торгов из данного региона, содействие в заключении биржевых экспортно-импортных сделок субъектами хозяйствования Беларуси и Брянской области, обмен опытом и маркетинговой информацией, проведение семинаров, конференций, круглых столов и иных обучающих и бизнес-мероприятий по биржевой тематике.
По словам Антонины Катяниной, партнерство с БУТБ упростит работу ТПП как одного из ключевых элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и откроет новые возможности для брянских предпринимателей, которые уже занимаются поставкой и закупкой товаров в Беларуси или только планируют выходить на белорусский рынок.
«Основная деятельность торгово-промышленных палат сейчас сфокусирована на обеспечении условий для расширения сотрудничества между российскими участниками ВЭД и деловыми кругами дружественных государств, а также на поиске путей продвижения российских товаров и услуг на новые перспективные рынки. Сотрудничество с белорусской биржей послужит хорошим подспорьем в решении этих задач», — отметила президент ТПП Брянской области.
В свою очередь Александр Башлий выразил уверенность, что объединение усилий с региональной торгово-промышленной палатой позволит существенно увеличить объемы биржевого товарооборота с Брянской областью и поможет сделать биржевую площадку основным инструментом трансграничной торговли для представителей бизнес-сообщества этого региона России.
По данным БУТБ, в 2024 году сумма сделок участников биржевых торгов из Брянской области достигла $14,5 млн, что в 2,5 раза больше показателя 2023-го. Через биржу в регион поставлялись белорусские пиломатериалы, сухое молоко, сливочное масло, мясопродукты, торфобрикеты и газосиликатные блоки, в то время как в Беларусь импортировались маслосемена рапса, рожь, пшеница, овес, ячмень, а также запчасти и комплектующие для машин и техники. По состоянию на 26 февраля 2025 года на БУТБ были аккредитованы 157 брянских компаний, треть из которых пришла на биржу в течение последних двух лет.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.