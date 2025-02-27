В Иркутске расширили меры поддержки семьям участников СВО и начали процесс по выборам мэра

Кроме того, были приняты изменения в решения думы, которые касаются проведения заседаний думы в закрытом режиме, наград представительного органа власти, а также вхождения депутатов в составы комиссий. Депутат по избирательному округу № 29 Ольга Клевцова вышла из состава комиссии по транспорту, связи и охраны окружающей среды и покинула пост заместителя комиссии. Владимир Мунханов, депутат по округу № 16, занял ее место и вышел из состава комиссии по бюджетной политике.