В Иркутске расширили меры поддержки семьям участников СВО и начали процесс по выборам мэра

Дума Иркутска приняла 11 решений на седьмом очередном заседании, которое прошло сегодня, 27 февраля, под председательством Евгения Стекачева. Среди главных тем — конкурс по отбору кандидатур на должность мэра столицы Приангарья и внесение изменений в меры соцподдержки для семей участников СВО. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города.
«С сегодняшнего дня дума начала процесс по выборам мэра города Иркутска. Мы упорядочили процедуру проведения конкурса по отбору кандидатов на пост главы областного центра, уточнили исчерпывающий перечень документов, который должны предоставить претенденты. Объявить о начале конкурса по отбору кандидатов мы были обязаны не позднее, чем за 50 дней до истечения полномочий действующего главы города», — подчеркнул Евгений Стекачев.
Кандидаты должны будут предоставить документы в конкурсную комиссию с 31 марта по 14 апреля. Конкурсная комиссия формируется 50\50 из представителей, которых определит глава Приангарья Игорь Кобзев, и представителей, которых направит дума областного центра.
Конкурс будет проводиться на альтернативной основе. Конкурсная комиссия представляет думе города не менее двух зарегистрированных кандидатов для проведения голосования по выборам на должность мэра Иркутска. Само голосование пройдет на очередном заседании думы в апреле. Срок полномочий главы областного центра составляет пять лет.
Еще одним важным решением думы было внесение изменений в дополнительные меры соцподдержки для семей участников СВО, которые инициировал мэр Руслан Болотов. Теперь бесплатно посещать детский сад и получать бесплатное питание в школах смогут и дети, чьи отцы/мачехи — участники СВО, либо погибли или стали инвалидами на спецоперации.
«Раньше дети, чьи отчимы защищают интересы нашего государства в зоне спецоперации, могли бесплатно питаться в школах и посещать детские сады. Однако законодательно не было установлено, что эта помощь продолжится, если в ходе боевых действий военнослужащий будет ранен или убит. Сегодня на заседании думы этот момент был исправлен», — заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Он также заявил, что в столице Приангарья участники СВО и их семьи получают более 30 мер соцподдержки.
Кроме того, были приняты изменения в решения думы, которые касаются проведения заседаний думы в закрытом режиме, наград представительного органа власти, а также вхождения депутатов в составы комиссий. Депутат по избирательному округу № 29 Ольга Клевцова вышла из состава комиссии по транспорту, связи и охраны окружающей среды и покинула пост заместителя комиссии. Владимир Мунханов, депутат по округу № 16, занял ее место и вышел из состава комиссии по бюджетной политике.