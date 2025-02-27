Главой Курчатовского района Челябинска назначен Константин Матыгин

Напомним, с 25 ноября 2024 года он был временно исполняющим эти обязанности.
В администрации район Матыгин работает с декабря 2013 года, где за три года прошел путь от начальника организационного отдела до заместителя главы.
Чиновнику 47 лет. В 2000 году закончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в сфере строительства».
Трудовую деятельность начал в сентябре 2000 года экономистом в ОАО «ФНПЦ “Станкомаш”. Затем работал в коммерческих структурах и вел индивидуальную предпринимательскую деятельность.