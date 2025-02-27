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Виталий Хоценко увеличил финансирование развития промышленности региона

Речь идёт о финансировании государственной программы «Развитие промышленности в Омской области».

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Прииртышья принял решение увеличить на 1,19 млрд рублей финансирование государственной программы «Развитие промышленности в Омской области».

Отметим, что это решение было принято на заседании регионального правительства. Сумма будет распределена с 2025 по 2027 год.

1,12 млрд рублей будет вложено в создание и расширение площади омских промышленных парков и технопарков.

На докапитализацию Фонда развития промышленности в нынешнем году за счет из регионального бюджета дополнительно выделяется 76 млн рублей. Средства перечисляются по единой региональной субсидии. При этом 40 млн рублей поступят из федерального бюджета.