Виталий Хоценко увеличил финансирование развития промышленности региона

Губернатор Прииртышья принял решение увеличить на 1,19 млрд рублей финансирование государственной программы «Развитие промышленности в Омской области».
Отметим, что это решение было принято на заседании регионального правительства. Сумма будет распределена с 2025 по 2027 год.
1,12 млрд рублей будет вложено в создание и расширение площади омских промышленных парков и технопарков.
На докапитализацию Фонда развития промышленности в нынешнем году за счет из регионального бюджета дополнительно выделяется 76 млн рублей. Средства перечисляются по единой региональной субсидии. При этом 40 млн рублей поступят из федерального бюджета.