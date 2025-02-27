Рубио раскрыл подробности диалога США и России по Украине

«Мы сказали им: “Ребята, вы хотите закончить войну или вы хотите продолжать?” Если вы хотите закончить войну, мы можем поговорить о том, что нужно для этого с их точки зрения. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам об этом сейчас», — заявил Рубио.