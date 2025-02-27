Павел Лаврентьев уходит с поста главы департамента информполитики Краснодара

«Я оставляю департамент информационной политики города в надежных руках и, разумеется, буду скучать. Это было прекрасное время человеческих отношений и нечеловеческих нагрузок, опыт, который я нигде бы не купил и ни за что не продам. Здесь продолжают работать мои друзья и наставники», — сказал Павел Лаврентьев.