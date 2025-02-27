Павел Лаврентьев уходит с поста главы департамента информполитики Краснодара

Павел Лаврентьев уходит с поста директора департамента информационной политики Краснодара. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Причиной стал переход на новую работу.
«Я оставляю департамент информационной политики города в надежных руках и, разумеется, буду скучать. Это было прекрасное время человеческих отношений и нечеловеческих нагрузок, опыт, который я нигде бы не купил и ни за что не продам. Здесь продолжают работать мои друзья и наставники», — сказал Павел Лаврентьев.
Должность директора департаменте информационной политики Краснодара Павел Лаврентьев занимал с декабря 2022 года. Он имеет два высших образования по специальности «Издательское дело и редактирование» и направлению «Государственное и муниципальное управление».
С 2003 по 2006 год служил в ВС РФ. В 2006 году работал корреспондентом телеканала «Краснодар». С 2007 по 2009 год и с 2011 по 2014 год трудился выпускающим редактором и телеведущим на телеканале «Кубань 24».
С 2015 по 2020 год Павел Лаврентьев занимал руководящие должности в коммерческих организациях. До назначения в департамент информполитики Краснодара был индивидуальным предпринимателем.