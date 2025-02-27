Бывший вице-премьер Пермского края Лопаева выйдет на свободу

Как рассказывает издание, решение об этом утвердил Пермский краевой суд, который рассматривал апелляцию прокуратуры на постановление суда первой инстанции. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что наказание Лопаевой было решено отсрочить до достижения её младшим ребёнком возраста 14 лет.