Бывший вице-премьер Пермского края Лопаева выйдет на свободу

Экс-вице-премьер Пермского края Елена Лопаева выйдет на свободу, сообщает «Ъ-Прикамье».
Как рассказывает издание, решение об этом утвердил Пермский краевой суд, который рассматривал апелляцию прокуратуры на постановление суда первой инстанции. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что наказание Лопаевой было решено отсрочить до достижения её младшим ребёнком возраста 14 лет.
По данным издания, бывшая чиновница выйдет на свободу, а когда отсрочка окончится, она сможет претендовать на снятие судимости или замены наказания на более мягкое.
Напомним, бывший заместитель председателя правительства Пермского края Лопаева была признана виновной по уголовному делу о хищении средств из бюджета благотворительного фонда «Содействие-XXI век». Сумма похищенных денег составила 67,6 миллиона рублей. Отсрочка наказания женщины будет действовать до ноября 2025 года, когда её младшему ребёнку исполнится 14 лет.