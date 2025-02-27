Назван преемник переведенного в Крым зампрокурора Омской области

Из биографической справки следует, что 43-летний уроженец Омутнинска Кировской области служит в органах прокуратуры свыше 19 лет.
«Имеет опыт работы в территориальных прокуратурах Кировской области. С 2011 г. по 2019 г. занимал должность прокурора Яранского района, а с 2019 г. Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах», — приводятся в публикации некоторые карьерные вехи нового замруководителя прокуратуры Омской области.
Также уточняется, что текущему назначению Бельтюкова предшествовали свыше двух лет на посту прокурора города Кирова, в должности он пребывал с ноября 2022 года.
Напомним, в должности заместителя прокурора Омской области с марта 2022 года находился уроженец Нижнего Новгорода Дмитрий Егоров, в феврале 2025 года он стал первым замглавы прокуратуры Республики Крым.