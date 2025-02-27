Назван преемник переведенного в Крым зампрокурора Омской области

«Имеет опыт работы в территориальных прокуратурах Кировской области. С 2011 г. по 2019 г. занимал должность прокурора Яранского района, а с 2019 г. Кировского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах», — приводятся в публикации некоторые карьерные вехи нового замруководителя прокуратуры Омской области.