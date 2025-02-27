Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.