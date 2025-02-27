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Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Закон «Об утверждении Концепции обеспечения свободы совести граждан и государственной политики в религиозной сфере в Республике Узбекистан», сообщает Минюст.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Ранее, после общественного обсуждения закон приняла нижняя палата парламента и одобрил Сенат Олий Мажлиса. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.

Цель государственной политики в религиозной сфере в Узбекистане — создание равных условий для реализации гражданами права на свободу совести, содействие взаимопониманию и уважению между религиозными организациями, укрепление межконфессионального согласия, обеспечение религиозной толерантности и светскости в обществе.

говорится в сообщении

Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.

На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.

Шавкат Мирзиеев
религии