Узбекистан утвердил концепцию госполитики в религиозной сфере

Ранее, после общественного обсуждения закон приняла нижняя палата парламента и одобрил Сенат Олий Мажлиса. Документ вступил в силу с момента официального опубликования.
Цель государственной политики в религиозной сфере в Узбекистане — создание равных условий для реализации гражданами права на свободу совести, содействие взаимопониманию и уважению между религиозными организациями, укрепление межконфессионального согласия, обеспечение религиозной толерантности и светскости в обществе.
Для противодействия религиозной радикализации концепция предусматривает меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также в республике усилят работу по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.
На сегодняшний день в Узбекистане действуют более 2,3 тыс. религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей и народов, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, газеты и журналы публикуют на 14 языках, функционируют 155 национальных культурных центров.