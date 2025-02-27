Евгений Наумов о зарплате педагогов: «Она заслуживает быть больше»

На прошедшем сегодня, 27 февраля, отчете главы Краснодара Евгения Наумова об итогах работы администрации в 2024 году был поднят вопрос о зарплатах сотрудников сферы образования.
Депутат гордумы Александр Сафронов сообщил, что средняя зарплата в Краснодаре по итогам года составила 87 тысяч рублей, а средняя зарплата учителей — 57 тысяч рублей. Парламентарий обратил внимание присутствующих на то, что даже для этих денег учитель должен отработать две ставки. «То есть учителя перерабатывают в два раза», — сказал он и спросил, что собирается делать городская власть для решения проблемы.
Мэр Евгений Наумов сообщил, что не в полномочиях городской власти влиять на увеличение зарплаты, так как это федеральный стандарт. Но чиновники, по его словам, «направляют все возможные запросы» по вопросу увеличения зарплат. «Она заслуживает быть больше», — признал он.
Также Евгений Наумов напомнил, что в Краснодаре в 2024 году введена дополнительная форма поддержки педагогов — помощь в погашении ипотечного кредита. Сейчас на эти цели педагог может получить 20 тысяч рублей в месяц. Власти планируют увеличить сумму до 24 тысяч рублей. По словам мэра, за этой поддержкой обратились уже более 900 учителей.