Евгений Наумов о зарплате педагогов: «Она заслуживает быть больше»

Депутат гордумы Александр Сафронов сообщил, что средняя зарплата в Краснодаре по итогам года составила 87 тысяч рублей, а средняя зарплата учителей — 57 тысяч рублей. Парламентарий обратил внимание присутствующих на то, что даже для этих денег учитель должен отработать две ставки. «То есть учителя перерабатывают в два раза», — сказал он и спросил, что собирается делать городская власть для решения проблемы.