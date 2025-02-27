Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA) Памелу Харрис, поздравив ее с избранием на высокий пост и выразив уверенность, что ее опыт придаст новый импульс работе организации, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Пресс-служба Акорды

Глава государства подчеркнул важность верховенства закона и реформ судебной системы для развития правового государства.

«Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение Закона и Порядка в Казахстане. Верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Это ключевой фактор стабильности и процветания страны. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой,» — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь, Памела Харрис высоко оценила правовые реформы, проводимые в Казахстане, и выразила готовность к углублению сотрудничества. По ее словам, разделение функций Судебной администрации и Верховного суда является одним из наиболее эффективных решений в мировой практике. Президент IACA отметила активное участие представителей Казахстана в работе организации и выразила намерение укреплять взаимодействие.

В ходе беседы были рассмотрены ключевые аспекты реформирования системы правосудия, включая применение цифровых решений и искусственного интеллекта в судопроизводстве, а также расширение сотрудничества между судебными органами.