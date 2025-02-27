Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Международной ассоциации по судебному администрированию

«Мы проводим чрезвычайно важные реформы, направленные на продвижение Закона и Порядка в Казахстане. Верховенство закона должно быть воплощено в жизнь. Это ключевой фактор стабильности и процветания страны. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество Международной ассоциации с Казахстаном и нашей судебной системой,» — отметил Касым-Жомарт Токаев.