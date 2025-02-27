Как сделку США и Украины по металлам оценивают эксперты

Мнения политологов о соглашении между США и Украиной
Политолог Максим Жаров считает, что документ, который был опубликован в СМИ, это лишь декларация о намерениях, основной договор будет позже. Эксперты и политологи ждут пятницы, когда Зеленский встретится с Трампом для подписания основного договора. Будет ли он столь пунктирным — узнаем 28 февраля.
Подобный формат документа как бы готового к подписанию ни к каким конкретным движениям в переговорном треке по Украине не ведет и полностью соответствует лишь одной цели — желанию администрации Трампа пропиариться на «мирном урегулировании» украинского конфликта.
Политолог считает, что в этой связи «Кремль будет в полном праве требовать от Трампа подписания столь же не меняющих ничего документов, которые позволяют сохранить России свободу маневра на новом витке эскалации украинского конфликта, который при таком развитии событий можно ожидать к началу лета».
Будущее соглашение между США и Украиной называли «грабительским для украинского народа». Однако, в дальнейшей перспективе для украинцев возможно также и получение выгоды. С этим соглашается политолог Дмитрий Журавлев.
Соглашение по редкоземельным металлам грабительское, но тут вопрос в форме. Не было бы этой сделки, США нашли бы другой способ ограбить Украину, потому что деньги вложены и их надо вернуть — такова позиция американского президента Дональда Трампа. Так что Киев отчасти должен радоваться тому, что найден такой цивилизованный способ.
Перспективы сотрудничества России и США
Первые заявления по теме Владимир Путин озвучил на этой неделе. В частности, он сказал, что Россия готова привлекать иностранных партнеров, в том числе из США, к разработке месторождений. Кроме того, президент провел совещание правительства по этому вопросу. Там он, в частности, отметил, что развитие отечественной индустрии редких и редкоземельных металлов является «важнейшей ресурсной базой современной экономики».
Зачем Россия приглашает США к развитию перспективной отрасли экономики? Политолог Алексей Чеснаков видит в этом легитимацию территориальных изменений.
Приход американского бизнеса в новые российские регионы будет означать и де-факто, и де-юре признание этих субъектов российскими. Это будет зафиксировано во всех контрактах.
Кроме того, в страну вернутся частные компании, и это станет сигналом для всех остальных, что в Россию можно и нужно возвращаться. Безусловно, это повлияет на ускорение снятия санкций и окажет положительный эффект на другие сферы, уверен Чеснаков.
Отрасль редкоземельных металлов требует больших инвестиций. В этой связи совместная работа с иностранными компаниями не будет лишней, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. Он разделяет мнение коллег, что работа американцев в Донбассе будет означать признание новых российских территорий на мировом уровне. Более того, это может стать своеобразным гарантом невозобновления конфликта в ближайшем будущем.
Я думаю, что заявление президента стоит рассматривать как фигуру речи в переговорах. Мы пока пытаемся лучше понять намерения Вашингтона.
Чем руководствуются США, принимая приглашение России к совместным проектам в отрасли?
Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев считает, что за всеми переговорами по редкоземельным материалам, так или иначе стоит Илон Маск. Именно он продвигал идею сделки между Вашингтоном и Москвой, уверен политолог.
Редкоземельные элементы — это будущее тех разработок, проектов, концепций, которые продвигает Илон Маск, потому что это основа всего того, что будет создаваться. Это высокоточные наукоемкие производства, для которых ему как раз эти элементы требуются. И, я думаю, здесь рука Маска однозначно присутствует. И Трамп в этом смысле идет в его кильватере.
Другая причина, по которой США могут пойти на сделку с Россией, является необходимость обеспечения Вашингтону лидирующей позиции в этой отрасли. Сейчас первое место по разработке редкоземов занимает Китай.
И если Украина для подобной сделки выбирается для того, чтобы США могли вернуть серьезные деньги, которые были в нее ранее вложены, то соглашения с Россией имеют более глубокий и дальновидный характер.
«Трамп как человек, умеющий считать деньги, будет исходить из прагматики и прикладных задач, которые нужно реализовывать. И в этом смысле ему легче играть с крупным игроками. Такими, как Россия. Тем более, что это направление перспективно в обозримом будущем», резюмирует Горбачев.