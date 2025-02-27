Как сделку США и Украины по металлам оценивают эксперты

Редкоземельные элементы — это будущее тех разработок, проектов, концепций, которые продвигает Илон Маск, потому что это основа всего того, что будет создаваться. Это высокоточные наукоемкие производства, для которых ему как раз эти элементы требуются. И, я думаю, здесь рука Маска однозначно присутствует. И Трамп в этом смысле идет в его кильватере.