С 1 марта волгоградцы будут жить по новым законам

Также с 1 марта вводится запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Ранее такая мера действовала только в некоторых регионах, теперь она станет общероссийской. Кроме того, власти получат право устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Еще один запрет касается продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, например, баллончиков для заправки зажигалок, которые могут использоваться для токсикомании.