С 1 марта волгоградцы будут жить по новым законам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале перечислил законы, которые начнут действовать с 1 марта.
Один из них касается иностранных агентов: теперь они обязаны зачислять доходы от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности на специальный рублевый счет. Использовать эти средства можно будет только после снятия статуса иностранного агента.
Также с 1 марта вводится запрет на продажу детям безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетики. Ранее такая мера действовала только в некоторых регионах, теперь она станет общероссийской. Кроме того, власти получат право устанавливать ограничения по времени и местам продажи таких напитков. Еще один запрет касается продажи несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, например, баллончиков для заправки зажигалок, которые могут использоваться для токсикомании.
Для защиты граждан от мошенников с марта появится возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Это поможет предотвратить случаи, когда злоумышленники берут кредиты на чужое имя, используя украденные персональные данные.
Педагогические работники вузов и учреждений среднего профессионального образования с 1 марта будут освобождены от подготовки документов, не предусмотренных законом об образовании. Это позволит снизить административную нагрузку на преподавателей.
В договоры о комплексном развитии территорий теперь будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также минимальные требования к их обеспеченности. Это сделает процесс развития территорий более прозрачным и организованным.
Еще одно нововведение касается рекламы кредитов и займов: теперь в ней должны указываться все условия, влияющие на полную стоимость займа, или же должна быть предоставлена ссылка на сайт с такой информацией. Также в рекламе появится предупреждение о рисках.
С 1 марта станет возможным строить индивидуальные жилые дома по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это позволит семьям использовать средства материнского капитала для строительства жилья.
Кроме того, расширяется перечень организаций, отвечающих за готовность к отопительному сезону. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые компании должны будут согласовывать планы действий на случай аварий. Также вводятся критерии надежности теплоснабжения, а резервные системы станут обязательными, что позволит оперативно переключаться на них в случае аварий.