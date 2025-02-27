Раскрыты детали нового варианта сделки Украины и США по недрам

В нюансах соглашения между США и Украиной по ископаемым разобралась RTVI на основе публикаций в «Европейской правде», ТСН, «Страна.ua» и других СМИ. Пересказываем содержание статьи издания.
Положения соглашения
Договор между Киевом и Вашингтоном определяет правила деятельности инвестиционного фонда восстановления Украины. Планируется, что его подпишут министр финансов Скотт Бессент и министр экономики Юлия Свириденко.
В документе говорится, что управление фондом будет совместным. Ни США, ни Украина не смогут продать, передавать, отчуждать свои доли или их части в фонде без письменного согласия второй стороны.
Правительство Украины обязуется передавать в фонд половину поступлений от монетизации «всех природно-ресурсных активов», находящихся в госсобственности страны. Причем не важно, находятся ли они в прямом или косвенном владении.
Полезные ископаемые остаются «украинскими», их не отдадут в собственность другим странам.
Взносы США в фонд будут представлять собой деньги, финансовые инструменты и другие активы.
Процент владения капиталом и финансовыми интересами фонда, а также полномочия американских представителей фонда будут регулироваться законодательством США.
Взносы в фонд будут реинвестироваться минимум ежегодно, чтобы обеспечить «безопасность, защиту и процветание Украины».
После подписания соглашения стороны подпишут еще один договор, детально определяющий условия работы фонда и управления им.
Что говорят власти Украины о сделке с США
При этом власти Украины озвучивают информацию о закреплении в документе «гарантий безопасности» от США для страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль 26 февраля заявил, что инвестиционный фонд создан для восстановления Украины и соглашение с Вашингтоном «напрямую привязано к гарантиям безопасности», хоть и носит предварительный характер. Глава украинского правительства добавил, что проект соглашения писался с учетом обязательств Украины по евроинтеграции.
Шмыгаль подчеркнул, что документ подпишут только после того, как Дональд Трамп и Владимир Зеленский достигнут договоренности о гарантиях безопасности. Только затем будет разработано конкретное соглашение о создании фонда восстановления страны.
Владимир Зеленский говорит о том, что договор с США «рамочный», в нем не закреплен «долг» Киева, что для него является главным. Он добавил, что сам конечный вариант документа не смотрел, но полагается на оценку украинских чиновников, считающих, что документ «неплохой».
Зеленский уточнил, что информация в СМИ о закреплении в соглашении конкретной суммы долга в размере $500 млрд, $350 или $100 млрд не соответствует действительности. Он отметил, что не согласится на возвращение «даже $1» или 10 центов, если это будет оформлено как долг перед Вашингтоном.
Причиной отказа признать задолженность перед США Зеленский объяснил тем, что в этом случае оплатить долговые обязательства за помощь могут потребовать и другие западные партнеры. Например, страны ЕС также могут захотеть стать членами фонда и получать прибыль от украинских ресурсов.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал подписание соглашения о недрах 28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Он добавил, что не будет предоставлять гарантии Украине «сверх имеющихся», так как это — задача Европы. За счет договоренности по полезным ископаемым Трамп планирует вернуть в американский бюджет $350 млрд.
Сотрудничество России и США по ресурсам
Президент США публично высказался о возможной реализации совместных с Россией проектов по добыче природных ископаемых. Он поддержал инициативу Москвы. Но пока американские власти только рассматривают предложения Кремля, сообщает РБК.
О российской инициативе по разработке месторождения редкоземельных минералов стало известно NBC. Издание со ссылкой на источники рассказало, что Москва готова открыть Вашингтону доступ к ресурсам на российских территориях, в том числе в Донбассе и Запорожской области. Это предложение, как сообщает телеканал, российская делегация сделала американской во время переговоров в Саудовской Аравии 18 февраля. Представители Штатов на встрече не дали согласия, но и не отказались от проекта.
Предложение от России к США поступило на фоне заключения сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Президент России Владимир Путин заявил о готовности к привлечению иностранных партнеров к участию в проектах по разработке и добыче редкоземельных металлов, в том числе на территориях, которые вошли в состав Российской Федерации.