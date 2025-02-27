Раскрыты детали нового варианта сделки Украины и США по недрам

Владимир Зеленский говорит о том, что договор с США «рамочный», в нем не закреплен «долг» Киева, что для него является главным. Он добавил, что сам конечный вариант документа не смотрел, но полагается на оценку украинских чиновников, считающих, что документ «неплохой».