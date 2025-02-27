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Евгений Наумов рассказал о планах по ремонту Дворца спорта «Олимп» в Краснодаре

Стоимость капитального ремонта станет известна после получения проектной документации.

В Краснодаре планируют провести «глубокий капитальный ремонт» Дворца спорта «Олимп». Комплекс не обновляли уже 20 лет. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщил глава Краснодара Евгений Наумов во время отчета о работе администрации города за 2024 год.

Мэр рассказал, что больше года назад было принято решение о разделении сфер ответственности за территорией комплекса. За сам дворец спорта отвечает соответствующий департамент, а за сквер рядом с ним — департамент городского хозяйства.

В 2024 году власти заключили контракт на подготовку проектной документации на проведение капитального ремонта спортобъекта. Документы, уже одобренные главгосэкспертизой, планируют получить к августу.

Во сколько обойдется капитальный ремонт Дворца спорта, пока неизвестно. Сумму узнают, когда будет подготовлен проект. «Будем заявляться во все возможные программы для получения финансирования», — заверил Евгений Наумов.

Тогда же, по его словам, параллельно будет проведено и благоустройство сквера.