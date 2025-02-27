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Шесть новых муниципальных округов определили в Новосибирской области

Решение приняли депутаты Заксобрания региона.

Источник: Заксобрание Новосибирской области

В Новосибирской области утвердили шесть новых муниципальных округов. Соответствующие решение приняли в ходе сессии Заксобрания региона. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аппарата.

Так, новые округа образовались благодаря объединению нескольких муниципалитетов. Речь идёт о территориях, которые входят в Венгеровский, Чановский, Убинский, Северный, Сузунский и Доволенский районы области.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирское Заксобрание может утвердить новую схему одномандатных округов. Очередные выборы запланированы на сентябрь.