Шесть новых муниципальных округов определили в Новосибирской области

В Новосибирской области утвердили шесть новых муниципальных округов. Соответствующие решение приняли в ходе сессии Заксобрания региона. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аппарата.
Так, новые округа образовались благодаря объединению нескольких муниципалитетов. Речь идёт о территориях, которые входят в Венгеровский, Чановский, Убинский, Северный, Сузунский и Доволенский районы области.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирское Заксобрание может утвердить новую схему одномандатных округов. Очередные выборы запланированы на сентябрь.