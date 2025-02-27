Население Украины может сократиться до 25 миллионов человек, пишет WP

Издание пишет, что вскоре после начала военного конфликта на Украине клиника вспомогательной репродукции «Мать и дитя» и ряд других учреждений стали предлагать военнослужащим и их семьям услуги, в том числе замораживание спермы, с большими скидками или даже бесплатно. «Ежемесячно в “Мать и дитя” приходят около 200 военнослужащих Украины. На сегодняшний день услугой воспользовались около трех тысяч военнослужащих», — говорится в статье.