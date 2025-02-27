Радий Хабиров рассказал о главных направлениях развития Уфы

— Уфа должна жить по стратегии постоянных изменений в лучшую сторону. Каждый год нужно благоустраивать новые общественные территории, улучшать жилищно-коммунальную инфраструктуру, строить социальные объекты, в целом повышать качество жизни, — написал он.
Радий Хабиров отметил, что уже удалось выстроить слаженное взаимодействие мэрии и правительства Башкортостана. Он подчеркнул, что население столицы республика каждый год растет на пять-шесть тысяч человек, а это вызывает необходимость строительства новых школ, поликлиник и других объектов. Также он отметил необходимость развивать отдаленные территории, которые вошли в состав Уфы. Среди важных вопросов также развитие транспортной инфраструктуры и дорожных проектов.
— Мы знаем, о чём говорят горожане, что их беспокоит. Это и транспорт, уборка снега, качество жилищно-коммунальных услуг, другие вопросы, — написал глава республики. — Мое пожелание команде Уфы — активнее работать с людьми, выстраивать с ними прямой диалог и отвечать на их вопросы.