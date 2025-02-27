Сенат Казахстана одобрил закон о воинской службе в резерве

На создание правовой основы для обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований резервными силами направлен Закон — «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы в резерве и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов», рассмотренный в двух чтениях.
«Закон предусматривает формирование правовых основ и условий прохождения воинской службы в резерве, в соответствии с чем определен статус “военных резервистов”, их права и обязанности. Также урегулирован вопрос социального обеспечения граждан, проходящих военную службу в резерве. Надеемся, что одобренный закон окажет положительное влияние на повышение потенциала Вооруженных сил Казахстана, а также обороноспособности нашей страны», — резюмировал Председатель Палаты.
Законом устанавливается срок и порядок прохождения гражданами воинской службы в резерве, их права и обязанности, требования к ним и ограничения. В частности, на воинскую службу в резерве не будут приниматься граждане, проходящие службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающие вахтовым методом либо на сменной работе. Кроме того, Законом предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных военнослужащим с 1 января 2016 года. Также сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечению срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты.