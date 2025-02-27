Сенат Казахстана одобрил закон о воинской службе в резерве

Законом устанавливается срок и порядок прохождения гражданами воинской службы в резерве, их права и обязанности, требования к ним и ограничения. В частности, на воинскую службу в резерве не будут приниматься граждане, проходящие службу в специальных государственных и правоохранительных органах, работающие вахтовым методом либо на сменной работе. Кроме того, Законом предусматриваются нормы по ежегодной индексации пенсионных выплат за выслугу лет, назначенных военнослужащим с 1 января 2016 года. Также сотрудники силовых структур, имеющие достаточную выслугу лет, по истечению срока контракта наделяются правом на пенсионные выплаты.